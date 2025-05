video suggerito

Bambino di 11 anni investito da un'auto mentre attraversa la strada a Brescia: ricoverato in rianimazione Lunedì sera un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a Sanpolino, un quartiere di Brescia. La vittima si trova ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale. Sono in corso gli accertamenti della Polizia.

Lunedì sera un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto a Sanpolino, un quartiere di Brescia. Portato con urgenza in ospedale, il piccolo si trova ancora ricoverato nel reparto di rianimazione. La Polizia Locale ha effettuato tutti i rilievi del caso per accertare le responsabilità del conducente dell'automobile.

L'incidente è avvenuto attorno alle 19:00 di lunedì 12 maggio in via Lucio Fiorentini, all'altezza del civico numero 10. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il bambino fosse appena sceso dall'autobus in compagnia di un amico e stesse attraversando la strada di corsa, forse anche a causa della pioggia, quando sarebbe stato colpito da un'auto Fiat in arrivo.

Sul posto sono intervenute con urgenza un'ambulanza e un'auto medica di Bresciasoccorso, che hanno prestato una prima assistenza all'11enne e l'hanno trasportato in ospedale, dove è arrivato circa mezz'ora dopo. Il bambino è stato ricoverato in codice rosso e si trova attualmente sotto osservazione nel reparto di rianimazione. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata.

Subito dopo l'incidente, sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro, per esempio, se il ragazzo stesse attraversando sulle strisce pedonali o se la pioggia possa aver compromesso la visibilità dell'automobilista.