Bambino cade a scuola e finisce in ospedale, i genitori: l’ha strattonato la maestra I genitori di un bambino di quinta elementare hanno querelato una maestra 60enne di Trigolo (Cremona). L’accusa: quella di aver strattonato e fatto così cadere l’alunno, poi medicato in ospedale.

Non hanno dubbi. Ne sono certi i genitori: è stata la maestra. Secondo loro la donna avrebbe strattonato e fatto cadere loro figlio durante l'orario scolastico, procurandogli lesioni refertate all'ospedale con sette giorni di prognosi.

La querela dai Carabinieri

È successo in una scuola elementare di Trigolo, paese in provincia di Cremona, a una docente di circa 60 anni. I genitori di un bambino di 10 anni, che frequenta il quinto anno dell'istituto e abita nel vicino comune di Fiesco, hanno presentato una querela di parte a suo carico presso la caserma dei Carabinieri di Castelleone: l'accusa, quella di aver spinto e strattonato il piccolo, facendolo così precipitare violentemente a terra e procurandogli in questo modo alcune ferite. Medicate successivamente in ospedale, con una prognosi di guarigione di sette giorni.

Riserbo da parte della dirigenza scolastica

Grande riserbo, per il momento, sulla vicenda avvenuta all'interno delle mura della scuola elementare. Da parte delle forze dell'ordine, che stanno indagando sulla faccenda, così come dalla preside del comprensorio scolastico Luigia Vita. "Al momento non ho commenti da fare in merito. La dirigenza scolastica verificherà come si sono svolti i fatti", ha dichiarato infatti a La Provincia di Cremona.