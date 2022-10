Bambino si schianta contro un’auto mentre va a scuola in bicicletta: portato d’urgenza in ospedale Un bambino di 12 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Bresciano. Stava andando a scuola in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con un’auto.

Grande spavento per un incidente stradale che ha coinvolto un bambino di 12 anni questa mattina, giovedì 13 ottobre. Sul posto sono intervenuti i sanitari per soccorrere il bimbo che al momento dell'incidente stava guidando la sua bici.

Stava andando a scuola in bicicletta

L'incidente è avvenuto intorno alle 07:40 a Poncarale, comune della provincia di Brescia. Il bambino si stava recando a scuola, come ogni mattina, in sella alla sua bicicletta. Per cause ancora da accertare il bimbo è finito contro la fiancata di un'auto mentre stava percorrendo via Martiri della Libertà.

Dopo l'impatto con la vettura sarebbe rimbalzato sul cofano di una seconda automobile per poi cadere sull'asfalto. L'allarme è stato dato immediatamente perché, vista la dinamica dell'incidente, si è subito temuto per le condizioni del bambino.

La centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia ha inviato sul posto in codice rosso, quindi con la massima urgenza, due ambulanze con il relativo equipaggio medico.

Il bambino è stato portato in ospedale a Brescia

Quando i volontari del 118 sono giunti sul luogo dell'incidente hanno preso in cura il bambino. Secondo quanto riferito, il piccolo non avrebbe mai perso conoscenza e i traumi riportati non sarebbero gravi. Stabilizzato sul posto è stato comunque trasferito al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia per gli accertamenti di rito svolti dal personale del nosocomio.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del vicino comune di Flero che si sono occupati dei rilievi. La dinamica dell'incidente è attualmente al vaglio degli inquirenti. Gli agenti dovranno stabilire come abbia fatto il bambino a perdere il controllo della sua bicicletta e attribuire eventuali responsabilità sull'accaduto.