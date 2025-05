video suggerito

Bambina di 4 anni investita da un’auto a Tradate e portata all’ospedale in elicottero: è grave Sabato sera una bambina di 4 anni è stata investita da un’auto a Tradate (Varese) ed è stata trasferita in gravissime condizioni all’ospedale di Bergamo. Non si sa se sia in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera una bambina di 4 anni è stata investita da un'auto a Tradate, comune in provincia di Varese. I soccorritori hanno trovato la piccola in gravi condizioni e l'hanno trasportata in ospedale in codice rosso: non si sa se sia in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Tutto è successo nella serata di ieri, sabato 24 maggio, attorno alle 20:45. La bambina, che non è residente a Tradate, si trovava sulla carreggiata di via Carlo Rossini, quando, all'altezza del civico 20, è stata travolta da un'auto in arrivo. Stando alle prime ricostruzioni, pare che la piccola sia arrivata in strada improvvisamente, forse dopo essere sfuggita al controllo dei genitori, e che il conducente della macchina non sia riuscito a frenare in tempo per evitarla.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, gli operatori del 118 hanno trovato la bambina in gravissime condizioni e hanno deciso di trasportarla in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in elicottero.

Leggi anche Auto si schianta contro un furgone che travolge due operai sulla carreggiata: quattro feriti gravi in ospedale

Sulla strada dell'incidente sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a fare luce sulla dinamica dell'accaduto e chiarire le responsabilità del conducente dell'auto.