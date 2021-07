Bambina di 2 anni cade in piscina e finisce sott’acqua a Ghisalba: soccorsa in gravi condizioni Paura per una bambina di due anni, soccorsa in una piscina pubblica di Ghisalba, in provincia di Bergamo. Nella mattinata di oggi la piccola è finita in una vasca rimanendo sott’acqua: è stata soccorsa dal personale paramedico del 118 e trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo. Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio.

Incidente in piscina nella mattinata di oggi, giovedì 22 luglio, a Ghisalba, in provincia di Bergamo. Una bimba di soli due anni è caduta nella vasca ed è finita sott'acqua. Si sarebbe trattato di un incidente, sulla cui dinamica adesso indagheranno le forze dell'ordine. Attorno alle 10.45, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, la bambina, forse eludendo la sorveglianza dei genitori e di altri adulti, è finita nella vasca rimanendo poi sott'acqua per alcuni istanti. L'incidente si è verificato nell'impianto che si trova in via Aldo Moro, una piscina pubblica gestita da una società privata.

La bimba è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Bergamo

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Stando a quanto riporta la testata locale online "Prima Bergamo", i soccorritori hanno stabilizzato la bimba, che nel frattempo era stata recuperata dall'acqua e portata a bordo piscina. La piccola è stata poi caricata su un'ambulanza che si è diretta in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente

Non è purtroppo la prima volta che, specie durante le stagioni estive, si verificano incidenti del genere che coinvolgono bambini. Nello specifico la dinamica di quanto accaduto dovrà essere ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute, che ovviamente dovranno accertare anche eventuali responsabilità da parte sia degli adulti che si trovavano in compagnia della bimba, sia degli assistenti bagnanti che, come prevedono le normative, erano presenti questa mattina nella struttura in cui si è verificato l'incidente.