Avvicinavano in scooter i ragazzini fuori dai locali e li picchiavano per rapinarli: arrestati due 17enni Due 17enni, uno italiano e uno originario dell’Albania, sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti i responsabili di nove violente rapine messe a segno tra marzo e giugno ai danni di giovanissimi usciti dai locali della movida milanese.

A cura di Giorgia Venturini

Tra marzo e giugno avevano messo a segno nove violente rapine e furti. Tutto agendo di notte e prendendo di mira giovanissimi, come loro. Ora due 17enni, uno italiano e uno originario dell'Albania, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte che hanno eseguito un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano. I due dovranno difendersi dall'accusa di rapina, furto aggravato e ricettazione. Gli episodi a loro contestati sono almeno nove.

Le rapine messe a segno tra marzo e giugno

Dalle indagini è emerso che tutte le rapine erano state messe a segno tra lo scorso marzo e giugno tutte in zona Corso Lodi, molto frequentata dai giovanissimi per la movida milanese. Fondamentale per i carabinieri è stata l'analisi dei social e delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona. I militari sono così riusciti a ricostruire la dinamica di 4 rapine compiute con lo stesso modus operandi: i due 17enne si avvicinavano alle loro vittime in scooter e con una scusa iniziavano a parlare con loro. Spesso li approcciavano chiedendo loro un accendino o una sigaretta. Poi la violenza: li minacciavano con un coltello e si facevano consegnare cellulare, auricolari bluetooth e portafogli. Ma anche cintura e cappello.

I due 17enne avevano agito anche a Riccione

Parte del loro bottino i carabinieri lo hanno trovato durante la perquisizione al momento del loro arresto: in loro possesso ad esempio è stato trovato uno smartphone risultato oggetto di una rapina commessa a Riccione nell’agosto 2023 ai danni di un 20enne. Come spiegano i carabinieri in una nota, "ai due arrestati vengono ricondotti, oltre alle rapine, un tentativo di furto in un esercizio commerciale con effrazione di una saracinesca; il furto di due scooter e di uno smartphone ai danni di un minore nei pressi di un istituto scolastico; la ricettazione di un motociclo". I due arrestati ora si trovano al cercare per i minorenni "Cesare Beccaria".