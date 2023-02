Automobilista invece un ciclista e poi scappa: si indaga per identificarlo Un ciclista è stato investito da un automobilista che invece di fermarsi e aiutarlo, è scappato: i carabinieri lo stanno cercando.

A cura di Ilaria Quattrone

Si trovava in sella alla sua bicicletta. Stava percorrendo la strada di Cascina Sabbione, nel territorio di Pavia, e si stava dirigendo a casa. A un certo punto qualcuno lo ha investito. Una persona di cui non si conosce l'identità e che invece di fermarsi e aiutarlo, è scappato. Fortunatamente il ciclista, un 42enne, non ha riportato gravi ferite. Sarebbero però potuta andare molto peggio.

Il quotidiano Il Giorno racconta che l'incidente è avvenuto tra Martino Siccomario e Carbonara al Ticino. Il 42enne è residente in quest'ultimo comune. Gli operatori sanitari del 118 lo hanno soccorso con un'ambulanza e lo hanno trasferito in pronto soccorso al Policlinico San Matteo di Pavia. Per i medici che lo hanno preso in cura, le sue condizioni non sono gravi.

Il ciclista è stato dimesso con una prognosi di venti giorni

E infatti è stato dimesso con una prognosi di venti giorni: avrebbe riportato solo alcune contusioni, ma fortunatamente nessuna frattura. Chi lo ha investito ed è andato via, non sa come sta il 42enne, di cui non sono state diffuse le generalità. Non sa se sia sopravvissuto, se abbia riportato ferite gravi. E per questa sua azione potrebbe dover rispondere dell'accusa di omissione di soccorso.

Si cerca il responsabile

I carabinieri del comando provinciale di Pavia hanno svolto i rilievi del caso: l'obiettivo è quello di poter individuare l'automobile che ha investito il povero ciclista. Una volta avuta la targa, sarà possibile identificare il conducente. Nelle prossime ore si potrebbero avere già novità ed elementi tali da ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.