Autobus di linea va a fuoco in un piazzale a Bergamo: esclusa l’ipotesi autocombustione

L'autobus andato a fuoco a Bergamo (foto da Facebook)

Un autobus dell'Azienda trasporti Bergamo (Atb) è andato a fuoco nel primo pomeriggio di ieri, sabato 11 gennaio. Il mezzo si trovava parcheggiato insieme ad altri 13 nel piazzale di via Rovelli, che tempo la società che gestisce il trasporto pubblico bergamasco usa come rimessa. I vigili del fuoco sono riusciti dopo qualche ora a spegnere le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse sugli altri veicoli vicini. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso, ma intanto è stata esclusa l'ipotesi dell'autocombustione.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio dell'11 gennaio, quando un'alta colonna di fumo nero si è alzata dal piazzale di via Rovelli, situato davanti all'ex Dogana. Si tratta di un'area vasta all'incirca 10mila metri quadrati e di cui Atb usa in parte per parcheggiare gli autobus destinati alla rottamazione. Sono mezzi che, per usura o per tecnologia ormai superata, non possono più circolare per le strade cittadine.

Ad un certo punto, per motivi che non sono stati ancora individuati, uno dei 14 veicoli fermi è andato a fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre e, usando acqua e schiuma, sono riusciti a domare il rogo. Gli altri due autobus parcheggiati ai lati hanno riportato danni dovuti al calore, ma non si sono incendiati.

Il piazzale non è dotato di impianto di videosorveglianza. Quello che è certo al momento è che nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio, né ferito né intossicato, e che non si sarebbe trattato di autocombustione. Come detto, i bus che vengono posteggiati in via Rovelli sono destinati alla demolizione, per questo motivo i serbatoi vengono svuotati ogni volta. Le indagini sono ancora in corso.