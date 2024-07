video suggerito

Autobus di linea va a fuoco a Sulbiate: l'autista è riuscito a far scendere i passeggeri in tempo L'autista dell'autobus della linea Monza-Trezzo è riuscito a far scendere i passeggeri prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme. È successo nella serata del 10 luglio a Sulbiate e le cause non sono ancora note.

A cura di Enrico Spaccini

L'autobus andato a fuoco a Sulbiate

Un autobus della linea Net (Nord est trasporti) è andato a fuoco nella serata di ieri, mercoledì 10 luglio, a Sulbiate (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, le persone che si trovavano a bordo del mezzo pubblico si sono accorte poco prima delle 21 che dal vano motore stava uscendo fumo nero. I passeggeri hanno, quindi, avvertito subito l'autista che ha accostato e fatto scendere tutti il più in fretta possibile. Poco istanti dopo, il bus era stato completamente avvolto dalle fiamme. Grazie alla tempestività dell'allarme, nessuno dei presenti è rimasto ferito.

L'autista ha accostato e fatto scendere tutti in tempo

L'autobus andato a fuoco è quello che ogni giorno percorre la linea che collega Monza con Trezzo. Il primo segnale che qualcosa non stesse funzionando come avrebbe dovuto è apparso all'altezza di pizza del Mercato a Sulbiate, lungo via Madre Laura, la strada che attraversa il paese e che passa a poca distanza dal municipio.

Alcuni passeggeri, infatti, hanno notato che dal vano motore stava uscendo fumo. L'autista, una volta avvisato, è riuscito ad accostare a lato della carreggiata, a far scendere tutte le persone presenti in quel momento all'interno del mezzo e a farli allontanare quanto bastava per stare al sicuro. Dopo pochi minuti, l'autobus era stato avvolto completamente dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

Come ha fatto sapere il Comune di Sulbiate attraverso la propria pagina Facebook, le operazioni di messa in sicurezza da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco (arrivati da da Vimercate con due mezzi) sono proseguite per tutta la sera. Solo verso le una di notte un carro attrezzi ha potuto portare via la carcassa dell'autobus e liberare, così, la strada, poi ripulita e sistemata.

Sul posto erano arrivati, oltre alla sindaca Carla Della Torre, anche i sanitari del 118 con un'ambulanza. Una precauzione in più che si è rivelata, per fortuna, superflua dato che nessuno dei presenti è rimasto in alcun modo coinvolto nell'incidente. Resta ancora da capire la causa dell'incendio.