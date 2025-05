Auto si scontra con un’ambulanza a sirene spiegate e si ribalta nel fossato a Secugnago: grave un bimbo di tre anni

video suggerito

Fonte: vigili del fuoco di Lodi

Oggi, poco dopo mezzogiorno, un'ambulanza diretta a Lodi per prestare soccorso e un'auto si sono scontrate nel Comune di Secugnago. Nell'incidente sono rimaste coinvolte otto persone, tra cui tre bambini che si trovavano a bordo della macchina: un bimbo di tre anni, una bimba di quattro e una di sette. Il piccolo di tre anni è quello che ha riportato le ferite più gravi. I soccorritori l'hanno portato via in elicottero e l'hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Bergamo.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 13:45 di oggi, venerdì 2 maggio, sulla strada statale 9, conosciuta come via Emilia. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che l'ambulanza della Croce Casalese stesse percorrendo la strada a tutta velocità e con le sirene spiegate per un'operazione di soccorso a Lodi, quando avrebbe centrato la Ford Puma a bordo della quale viaggiava una famiglia con i tre figli piccoli. Lo schianto ha provocato il ribaltamento dell'auto, che è finita nel fossato vicino alla strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza alle otto persone coinvolte, cinque delle quali si trovavano a bordo dell'auto e tre sull'ambulanza. Nessuno sembrerebbe aver riportato gravi ferite, ad eccezione del bambino di tre anni, che è stato caricato sull'elisoccorso e portato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. Altri feriti sono stati portati via in codice giallo.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lodi, che hanno messo in sicurezza i due veicoli e fornito il loro supporto al personale sanitario fino all'arrivo di altri mezzi di soccorso. Sul posto dello schianto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Codogno che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire la responsabilità delle persone coinvolte.