video suggerito

Schianto tra auto nel Lodigiano, una macchina finisce nell’acqua di un fossato: tre persone in ospedale Questa mattina due auto si sono scontrate sulla strada provinciale 235, nel Comune di Corte Palasio, in provincia di Lodi. Nello schianto una delle due auto è uscita di strada finendo nel fossato vicino alla carreggiata. Nell’incidente sono state coinvolte tre persone, trasportate in ospedale con lievi ferite. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'auto finita nel fossato dopo l'incidente in provincia di Lodi (Fonte: vigili del fuoco di Lodi)

Questa mattina due auto si sono scontrate sulla strada provinciale nel Comune di Corte Palasio, in provincia di Lodi, e una delle due vetture è finita nel fossato che corre parallelo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato una prima assistenza alle tre persone coinvolte, portate in ospedale con lievi ferite e lesioni. I vigili del fuoco hanno poi provveduto al mettere in sicurezza la zona recuperando l'auto finita nell'acqua con un'autogru.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 14 maggio, poco prima delle 8:20. Stando alle prime ricostruzioni, pare che due auto si siano scontrate mentre percorrevano il rettilineo della strada provinciale 235 che collega i due comuni di Lodi e Crema, all'altezza dell'azienda Simaco Elettromeccanica. Lo schianto sarebbe stato abbastanza forte da spingere una delle due vetture fuori strada, facendola cadere nel fossato pieno d'acqua vicino alla carreggiata. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre persone: due uomini di 27 e 40 anni e una donna di 58.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con tre ambulanze e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza alle vittime e le ha poi trasportate all'ospedale di Lodi in codice giallo, con alcune lievi ferite. Nel luogo dell'accaduto sono anche arrivati i vigili del fuoco del comando di Lodi con un'autopompa e un'autogru e hanno messo in sicurezza la zona tirando fuori la vettura dal fossato. La Polizia Stradale e i Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari a fare luce sulla dinamica dell'accaduto e chiarire le responsabilità delle persone coinvolte.