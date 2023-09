Auto si ribalta e travolge due pedoni: donna muore dopo l’arrivo in ospedale Ieri venerdì 8 settembre verso le 17.30 in via Inganni a Milano due auto sono rimasta coinvolte in un incidente: una di queste si è ribaltata andando a travolgere una pedona che è morta dopo l’arrivo in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta la donna di 77 anni che nel pomeriggio di ieri è stata investita da un'auto coinvolta in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta ieri venerdì 8 settembre verso le 17.30 in via Inganni all'angolo con via Lorenteggio a Milano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto due auto si sono scontrate – per motivi ancora da accertare – andando a travolgere anche due pedoni tra cui una donna di 77 anni morta dopo il ricovero in ospedale. La donna sarebbe stata travolta da una delle due macchine che si è ribaltata dopo l'impatto.

Un morto e tre feriti

Subito sono stati allertati i soccorsi e in poco tempo sul posto sono arrivate quattro ambulanze, un'automedica e un'auto infermieristica del 118 e gli agenti della polizia locale. I vigili del fuoco hanno estratto dall'auto ribaltata due coniugi di 77 anni: entrambi sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Gravissima fin da subito la donna, anche lei 77enne, travolta dall'auto mentre camminava: è stata subito trasferita in ospedale in codice rosso dove purtroppo è morta a causa della ferite troppo gravi. Meno grave invece l'altro pedone, un uomo di 84 anni: si trova in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Continuano le indagini della polizia locale

Gli agenti della polizia locale nel tardo pomeriggio di ieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Le indagini richiederanno ancora qualche giorno: resta ancora da chiarire la causa dell'incidente tra le due auto.