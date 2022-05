Auto prende fuoco lungo l’autostrada A7, nessun ferito Paura nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A7 nel tratto tra Casei Gerola e Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, dove un’auto è andata in fiamme.

La circolazione in direzione Milano è stata momentaneamente interrotta per consentire ai vigili del fuoco di Voghera di poter operare. La vettura ha preso fuoco per motivi ancora da accertare. Essendo un'ibrida, i pompieri hanno dovuto ricorrere all'utilizzo della schiuma, materiale che gli ha permesso di domare il rogo più in fretta. Chiusa nel tratto in questione l'autostrada fino al completo spegnimento delle fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Incendio al luna park, nove feriti

Epilogo diverso invece a Segrate dove nei pressi di un luna park è scoppiato un incendio che ha provocato almeno nove feriti, dei quali tre trasportati in ospedale. Il rogo, visibili a diverse centinaia di metri di distanza, è divampato all'improvviso. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area prima di provvedere allo spegnimento delle fiamme.

Con i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della locale sono arrivati anche i volontari della Protezione civile e i carabinieri. A loro sono state affidate le indagini per ricostruire l'accaduto e risalire alle cause del rogo. Nel frattempo, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha fatto sapere che due dei feriti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Fortunatamente non sono gravi e non sarebbero in pericolo di vita. L'Areu ha comunque comunicato che seguiranno aggiornamenti circa lo stato delle cose nelle prossime ore.