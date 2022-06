Incidente lungo l’autostrada A7, auto in contromano si schianta con un veicolo: 2 morti e 3 feriti È di due morti e tre feriti, tra cui un bambino di 4 anni, il bilancio del tragico incidente accaduto lungo l’autostrada A7 Milano-Genova nel pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno, lungo l'autostrada A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Un'auto che viaggiava in contromano si è schiantata frontalmente con un'altra quattro ruote che procedeva nel senso corretto. Il bilancio è gravissimo: due morti e tre feriti, tra cui un bambino di quattro anni.

Frontale tra due auto lungo l'A7, morte due persone

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, tutto è successo poco prima delle 15 di oggi, quando l'auto che ha imboccato il senso di marcia nella direzione opposta è andata a scontrarsi con il veicolo che procedeva in direzione Genova. L'impatto è stato devastante. Dei due veicoli sono rimasti solo un ammasso di lamiere. Nulla da fare, purtroppo, per i conducenti, un uomo e una donna, che hanno perso la vita sul colpo.

Coinvolte in totale cinque auto, ferito un bambino di 4 anni

Coinvolta anche una terza auto che non è riuscita a frenare in tempo per evitare l'impatto con i due veicoli incidentati. A bordo di quest'ultima, un'intera famiglia con padre di 35 anni, figlio di appena quattro e cugina del primo di 34. Tutti e tre sono rimasti feriti. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia con tre ambulanze, un'automedica e un elisoccorso. Ulteriori due auto hanno impattato contro i veicoli sventrati ma fortunatamente nessuno a bordo è rimasto ferito.

Inutili i soccorsi per i conducenti dei due veicoli che hanno fatto il frontale

Per i due conducenti non c'è stato nulla da fare. Soccorsi, invece, i componenti della famiglia e trasportati in codice verde al Policlinico San Matteo di Pavia. Il violento schianto si è registrato nel tratto che collega i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola. Traffico in tilt per diverse ore. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia stradale.