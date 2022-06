Schianto lungo l’autostrada A9, l’auto si ribalta e tre giovani donne finiscono all’ospedale Un’auto con a bordo tre donne (33, 31 e 26 anni) si è ribaltata lungo l’autostrada A9. I vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza dell’uscita di Lomazzo nord.

A cura di Enrico Spaccini

L’auto ribaltata in autostrada

Quando sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza si pensava a un esito ben più tragico. Per fortuna, le tre donne che erano a bordo di quell'auto che si era appena ribaltata non avevano riportato ferite gravi. È successo nella notte tra giovedì e venerdì 10 giugno. I vigili del fuoco di Como sono stati allertati intorno alle 2 per intervenire lungo l'autostrada A9, all'altezza dell'uscita di Lomazzo Nord, in provincia di Como. A bordo dell'auto finita sottosopra c'erano tre donne di 33, 31 e 26 anni. Dichiarate subito fuori pericolo di vita, sono state comunque trasportate all'ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti.

Il 34enne morto per un frontale in auto

Non è stato altrettanto fortunato Narinder Singh, il 34enne di origini indiane che è deceduto dopo una settimana di ricovero. Con la sua Renault Clio nera stava percorrendo la strada provinciale 236 quando una chiazza di gasolio, all'altezza di Novagli di Montichiari (in provincia di Mantova) gli ha fatto perdere il controllo dell'auto. In pochi istanti è finito per invadere la corsia opposta, nel momento esatto in cui stava passando un furgone. Un frontale così forte da far andare quel furgone contro un altro ancora. Ad avere la peggio è stato Narinder, finito schiacciato tra le lamiere dell'auto. Per tirarlo fuori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il 34enne è morto dopo una settimana all'ospedale Civile di Brescia, lasciando una moglie e due figli piccoli. I passeggeri del primo furgone hanno riportato solo qualche ferita lieve, mentre il conducente del secondo è rimasto illeso.