Perde il controllo dell’auto, 34enne muore dopo una settimana di agonia: lascia moglie e 2 figli piccoli

A cura di Enrico Spaccini

Era passata una settimana da quell'incidente lungo la strada provinciale 236, all'altezza di Novagli di Montichiari (in provincia di Mantova). Il 34enne di origini indiane Narinder Singh era ricoverato all'ospedale Civile di Brescia ed è morto giovedì 9 giugno. Le sue condizioni sono apparse gravissime sin da quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere della sua Renault Clio nera.

L'incidente lungo la provinciale 236: una chiazza di gasolio e la sbandata

Stava tornando a casa, a Gazoldo degli Ippoliti nel Mantovano, da sua moglie e due figli piccoli. Erano circa le 17 di venerdì 3 giugno e con la sua Clio stava percorrendo come ogni giorno la provinciale 236. Quella sera, però, sull'asfalto c'era una chiazza di gasolio. Passatoci sopra, Narinder ha perso il controllo della sua auto. Sbandando, è finito nella corsia opposta mentre transitava un furgone. Un impatto frontale tanto forte da far finire quel furgone contro un altro più avanti. Ad avere la peggio, è Narinder che finisce schiacciato tra le lamiere della sua auto.

I soccorsi e le indagini

Per liberarlo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni erano disperate. Trasportato in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, è morto dopo una settimana. I tre a bordo del primo furgone hanno riportato solo qualche ferita leggera, mentre il conducente del secondo ne è uscito illeso. Sono ancora in corso le indagini per chiarire meglio cosa sia successo su quella strada. Soprattutto, per individuare quale mezzo ha perso tutto quel gasolio, probabilmente un camion, che ha fatto impazzire l'auto di Narinder.