Maxi rogo al luna park di Segrate: tre persone ferite, si indaga sulle cause Il rogo è divampato nello spazio riservato alle abitazioni dei giostrai di Novegro (Milano) intorno alle 17. Fiamme altissime e tre feriti trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda.

L’incendio (Fonte: Polizia locale Segrate)

Paura a Segrate (Milano) dove nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 maggio intorno alle 17, è divampato un incendio nei pressi del luna park in zona Idroscalo e più precisamente in via Dante, a Novegro, nell'area in cui si trovano le abitazioni che ospitano i giostrai. Ancora ignota la causa scatenante del rogo. Come è possibile notare dalle immagini condivise su Facebook dalla polizia locale, un'altissima colonna di fumo nero e fiamme – visibili per alcuni chilometri – ha coinvolto una roulotte e parte del bungalow al suo fianco.

Due persone trasportate in codice giallo

Sul posto sono intervenuti dodici squadre dei Vigili del fuoco, la Protezione civile, la Polizia locale, i carabinieri e i mezzi del 118. Una volta spente le fiamme, i pompieri – insieme ai militari – svolgeranno tutti i rilievi del caso per cercare di capire cosa possa averle innescate: in particolare modo se si sia trattato di un incidente o un malfunzionamento o se vi sia un'origine dolosa. In attesa di capirne di più, la protezione civile ha provveduto a mettere in sicurezza le persone mentre i medici e i paramedici – inviati sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) – ne hanno soccorso alcune.

Dieci persone sono rimaste ferite, tre portate in ospedale

In totale sono dieci le persone coinvolte che hanno riportato solamente lievi ferite da ustioni: alcune sono state medicate sul posto. Solo tre persone (un uomo di 50 anni, un uomo di 38 anni che ha riportati ustioni sul volto, schiena, mano e gamba e un ragazzo di 19), in base a quanto appreso da Fanpage.it, sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano per intossicazione da fumo.