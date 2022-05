Maxi incidente nella notte sull’A8: sei persone ferite Nella notte un maxi tamponamento sull’Autostrada A8 Milano-Varese ha portato al ferimento di quattro uomini e due donne: sono stati portati in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Maxi incidente nella notte sull'A8 Milano-Varese. Qui verso mezzanotte c'è stato un incidente tra due auto che ha provocato il ferimento di sei persone. Dalle prime informazioni, l'impatto è avvenuto allo svincolo di Legnano e il bivio con l'A9, in direzione Milano. Le persone ferite sono quattro uomini di 38, 45, 46 e 46 anni e due donne di 39 e 48 anni. Sul posto si sono precipitati due ambulanze che hanno portato i feriti all'ospedale di Saronno. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitate anche le forze dell'ordine che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto e risalire a eventuali responsabilità.

Finisce con l'auto in un canale e muore

Non è purtroppo l'unico incidente di questi giorni. Ieri domenica 15 maggio a Sustinente, in provincia di Mantova, un automobilista ha perso il controllo del suo suv ed è finito in un canale di irrigazione pieno d'acqua. Subito sono scattati i soccorsi ma per lui non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto annegato dopo essere stato intrappolato nella sua auto senza la possibilità di uscire. La vittima è il 42enne Gheorghe Moisa, originario della Romania e residente a Roncoferraro. Ora spetterà alla polizia stradale cercare di ricostruire passaggio per passaggio di quanto accaduto. Sembra molto probabile però che l'uomo abbia subito dei gravi traumi dovuti all'incidente ma che la morte sia avvenuta per annegamento. Resta anche da capire se l'uomo non aveva già perso conoscenza prima di restare incastrato nell'auto e perché il 42enne sia uscito di strada: forse colpito da un malore o per una manovra sbagliata. Intanto il corpo e l'auto sono stati recuperati grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Inutili purtroppo tutti i tentativi per salvare la vita all'uomo.