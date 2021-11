Auto prende fuoco dopo un incidente: una guarda giurata salva un uomo dalle fiamme Un uomo è stato salvato dalla fiamme della sua auto da una guardia giurata: l’auto si è ribaltata dopo che si è scontrata con un’altra vettura.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Non ci ha pensato due volte Amedeo Vitagliano, la guarda giurata di 34 anni che lunedì mattina ha salvato un automobilista dall'incendio della sua auto. Da quanto emerso dopo la ricostruzione, il 34enne ha visto l'auto ribaltarsi. Le fiamme poco a poco stavano avvolgendo l'auto: così Vitagliano ha fermato la sua macchina e ha tirato fuori l'uomo.

Rischio di una forte esplosione

Tutto è successo all'alba di lunedì 15 novembre lungo la tangenziale Este all'altezza di Cascina Gobba. L'auto si è ribaltata dopo che si è scontrata con un'altra vettura. Pochi secondi dopo stava già prendendo fuoco. La guardia giurata, grazie anche al suo addestramento di primo soccorso durante il lavoro, si è fiondato a salvare l'uomo e a contattare il 118 restando in linea con i sanitari. L'automobilista, secondo il racconto del 34enne, era cosciente: stava in piedi da solo la aveva dei forti dolori. I due si sono subito allontanati perché, dal momento che l'auto era Gpl, c'era il rischio di una forte esplosione.

A giugno aveva evitato una rapina

"Non ho esitato. Sono corso a prestare aiuto all'automobilista: stava già cercando di uscire dall'abitacolo. Si è slacciato la cintura di sicurezza e aveva le braccia fuori dal finestrino dal loro guidatore", ha spiegato la guardia giurata in una intervista rilasciata a Milano Today. I primi a fare i complimenti al 34enne eroe sono stati proprio i poliziotti: "Mi hanno definito un collega e mi hanno ringraziato per l'intervento tempestivo perché la situazione poteva complicarsi dal momento che la macchina era una palla di fuoco". Un vero eroe che ha agito anche nei giorni precedenti: solo a giugno nella strada vicino a casa ha sventato uno scippo. Mentre stava andando al lavoro ha visto un ragazzo, molto probabilmente sotto effetto della droga, avvicinarsi a una donna. Le ha tirato prima uno schiaffo e poi ha tentato di strapparle la borsa. Così è intervenuto lui che lo ha messo in fuga, poi ha allertato i carabinieri.