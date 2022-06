Auto investe bimba di undici anni in bici, ricoverata in codice giallo Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri quando una bambina di undici anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada in bicicletta.

Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri, martedì 21 giugno, a Calvisano, paese della provincia di Brescia, dove una bambina di undici anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada in bicicletta. L'incidente è andato in scena verso le 18 in via San Michele. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha prontamente inviato un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente le condizioni della piccola non sono risultate così gravi come si temeva all'inizio. Ricoverata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni.

Undicenne in bici travolta da un'automobile

Arrivati sul luogo del sinistro, i paramedici si sono precipitati dalla giovanissima, sbalzata a terra dopo l'impatto. Fortunatamente, lo scontro con il veicolo non sarebbe stato particolarmente violento, nonostante abbia provocato la perdita di equilibrio della piccola e la conseguente caduta. Medicata rapidamente in strada, l'undicenne è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del pediatrico del Civile di Brescia dove è stata presa in cura dai medici della struttura. La prima diagnosi è stata confermata: la piccola ha riportato solo alcune escoriazioni e lievi contusioni. È stata dimessa con una prognosi di cinque giorni. In via San Michele sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Calvisano che indagano sull'accaduto. Al volante dell'auto, una ragazza di 19 anni che si è immediatamente fermata per prestare soccorso alla bambina. Al momento la dinamica del sinistro è al vaglio dei militari.