Chi era Sofian Bahri, lo studente di 16 anni travolto e ucciso da un’auto mentre era in bici Sofian aveva 16 anni ed è morto dopo essere stato travolto da un’auto in provincia di Mantova: lo studente si trovava in sella alla sua bici.

A cura di Ilaria Quattrone

Sofian Bahri è morto all'età di 16 anni: lo studente che viveva a Cenate Sotto, comune in provincia di Bergamo, è stato travolto da un'automobile mentre si trovava in bici. L'incidente è avvenuto tra sabato e domenica scorsi in provincia di Mantova. Il suo corpo sarà portato e sepolto in Marocco, paese d'origine della sua famiglia.

Il 16enne è morto dopo tre giorni dal ricovero

In base alle ricostruzioni elaborate fino a questo momento, il ragazzo stava pedalando con alcuni amici lungo un tratto rettilineo e non illuminato della strada provinciale Romana, a Bagnolo San Vito. L'auto, che arrivava da Mantova, lo ha colpito in pieno: il conducente ha raccontato di non averlo visto. I medici e i paramedici del 118, una volta fornitegli le prime cure sul posto, lo hanno trasferito d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Il ragazzo è rimasto ricoverato per tre giorni, ma martedì è morto.

Il suo corpo sarà portato e sepolto in Marocco

Giovedì è stata inoltre eseguita l'autopsia. Lunedì, in base a quanto riporta il quotidiano "L'Eco di Bergamo", il corpo sarà portato al centro islamico di San Paolo d’Argon per poi essere trasferito in Marocco dove sarà sepolto. Al centro islamico si svolgerà un momento di preghiera. Sofian era iscritto all'istituto tecnico Lotto di Trescore. Lascia la mamma, il papà e due fratelli di 15 e 11 anni: "Era un bravo ragazzo. Lunedì siamo stati informati dalle forze dell’ordine di quel che era accaduto: era gravissimo e martedì è morto. In questi giorni – ha raccontato il papà – tante persone ci stanno facendo visita e ci stanno dimostrando la loro vicinanza".