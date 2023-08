Auto “inghiottita” da una voragine nell’asfalto: la spaccatura provocata da una perdita in una tubatura A causa di un danno a una tubatura, una strada del quartiere Gratosoglio di Milano si è prima allagata per poi “spaccarsi”: si sarebbe infatti creata una voragine che ha “inghiottito” un’automobile.

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 agosto, un'automobile è stata "inghiottita" da una voragine nell'asfalto di una strada di Milano. La spaccatura sarebbe stata causata da una perdita di una tubatura di un acquedotto che si trova in via Feraboli nel quartiere Gratosoglio. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L'automobile, il cui proprietario dovrà capire a quanto ammontano i danni, è stata recuperata dai vigili del fuoco.

La perdita di una tubatura

Qualche minuto prima che si creasse la voragine, la strada si era allagata. La causa sarebbe infatti una perdita di una tubatura di trenta centimetri che avrebbe scavato il terreno. In pochi minuti, l'automobile – si tratterebbe di una Fiat – è stata "inghiottita". Sul posto sono stati chiamati i soccorritori che hanno immediatamente recuperato il veicolo.

La strada è stata transennata: disagi per i residenti

Mentre i vigili del fuoco, inviati dal comando provinciale di Milano, recuperavano il veicolo, gli agenti della polizia locale e i tecnici della metropolitana hanno provveduto a riparare la condotta. Per farlo, ovviamente, è stata transennata l'area. I residenti hanno quindi dovuto fare i conti con diversi disagi: oltre alle difficoltà per il traffico, hanno dovuto fronteggiare l'assenza di acqua potabile.

Per alleviare la situazione, sono state quindi create due colonnine che hanno rifornito l'area e due fontane che sono state posizionate in due punti: una verso la fermata del tram di via Feraboli, l'altra vicino la chiesa di San Barnaba. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nella giornata di oggi, giovedì 24 agosto.