Auto in panne prende fuoco sull’A21 vicino a Cremona: come i Carabinieri hanno salvato due passeggeri dalle fiamme

Un'automobile in panne ha preso fuoco sull'A21 nei pressi di Cremona. Le due persone al suo interno sono state salvate da una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Scrivia, che passava di lì dopo una missione a Vicenza.

Un'automobile in panne ha preso fuoco sull'autostrada A21 nei pressi di Cremona. Le persone intrappolate al suo interno sono state salvate da una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Scrivia che passava casualmente sul posto dell'incidente, di ritorno da un servizio a Vicenza.

Il veicolo con due persone a bordo stava percorrendo l'autostrada 21 Torino-Brescia, quando all'altezza del chilometro 206 l'automobile avrebbe improvvisamente cominciato a singhiozzare e a fare fumo dal cofano. A quel punto il conducente si è accostato al lato della strada, fermandosi su un pezzo di prato e chiamando i soccorsi per chiedere l'intervento di un carro attrezzi. Vista la pioggia e il forte vento, le due persone hanno deciso di rimanere all'interno della vettura, quando improvvisamente la macchina ha preso fuoco.

Proprio in quel momento è passata da lì una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Scrivia, di rientro da una missione a Vicenza. I militari si sono quindi fermati e poco prima che l'automobile prendesse fuoco hanno soccorso le persone a bordo che, forse per l'agitazione, non riuscivano a uscire. Una volta tratte in salvo le vittime, i Carabinieri hanno utilizzato l'estintore in dotazione alla pattuglia di servizio per domare le fiamme, che nel frattempo avevano completamente avvolto la vettura.

I vigili del fuoco hanno poi spento definitivamente il rogo. Sul posto dell'incidente sono arrivati anche i soccorsi, che hanno trasportato i due passeggeri in ospedale per un rischio di intossicazione legato all'inalazione del fumo.