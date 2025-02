Accende un fuoco per scaldarsi, ma provoca un incendio: 27enne ustionato, distrutti due camion

video suggerito

Un incendio è scoppiato nella mattinata del 18 febbraio in un'azienda di traslochi a Nerviano (Milano). Le fiamme sarebbero state accese da un operaio di 27 anni per scaldarsi.

A cura di Enrico Spaccini

Un 27enne è rimasto ferito e due furgoni sono stati distrutti da un incendio scoppiato questa mattina, martedì 18 febbraio, in un'azienda di traslochi a Nerviano (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato proprio il giovane ad appiccare il fuoco per scaldarsi, ma avrebbe perso il controllo delle fiamme che in pochi istanti si sono propagati sui mezzi della ditta. I carabinieri della Stazione locale stanno eseguendo i vari accertamenti del caso, mentre il 27enne è stato trasportato all'ospedale di Legnano per ustioni agli arti superiori e al volto.

L'incendio è scoppiato intorno alle 7 del 18 febbraio in un'azienda di traslochi di via Santa Maria a Nerviano. Un operaio di 27 anni, sottoposto agli arresti domiciliari e con un permesso di svolgere un’attività lavorativa per conto di una cooperativa di Rho, avrebbe acceso un fuoco per scaldarsi. Questo, però, sarebbe presto sfuggito al suo controllo e le fiamme si sarebbero propagate verso alcuni sacchi di rifiuti.

In pochi istanti, il rogo ha coinvolto due furgoni cassonati che hanno preso fuoco e sono rimasti completamenti distrutti, mentre un terzo è stato solo danneggiato perché nel frattempo erano intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rho.

Sul posto, insieme alla polizia locale e ai carabinieri, sono arrivate anche ambulanza e automedica inviate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) in codice rosso. I sanitari hanno soccorso il 27enne e lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano per ustioni al volto e alle braccia.