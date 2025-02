video suggerito

Trovato un cadavere carbonizzato in un'auto distrutta dalle fiamme: indagini in corso Questa mattina è stato rinvenuto un cadavere di una persona all'interno di una Fiat Panda distrutta dalle fiamme a Cugliate Fabiasco, in provincia di Varese. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

A cura di Giulia Ghirardi

Completamente carbonizzato e irriconoscibile. Così, questa mattina, è stato rinvenuto un cadavere di una persona all'interno di una Fiat Panda distrutta dalle fiamme a Cugliate Fabiasco, in provincia di Varese. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), i fatti risalirebbero all'alba di questa mattina, venerdì 14 febbraio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 5:18 a bordo di un'automedica e di un'ambulanza in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Luino (Varese) e il comando dei vigili del fuoco di Varese.

Secondo le prime ricostruzioni, il cadavere carbonizzato di una persona sarebbe stato trovato all’interno dell'abitacolo di un’auto in fiamme che si trovava in un parcheggio nei pressi del civico 67 di via Torino, a Cugliate Fabiasco (Varese). Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso di una persona, senza però riuscire a definire se si trattasse del cadavere di un uomo o una donna.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le lingue di fuoco che hanno avvolto e ridotto a una carcassa carbonizzata l’automobile. Il nucleo investigativo antincendi del comando di Varese sta ora effettuato i rilievi del caso. Al contempo, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Luino che stanno cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.