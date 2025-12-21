Auto in contromano sulla strada che collega Milano alla Valtellina: il video

Un’immagine dell’automobile in contromano

Stanno circolando alcuni video, ripresi da conducenti di automobili, in cui è possibile notare un veicolo che percorre contromano decine di chilometri lungo la strada statale 36. Si tratta di un'arteria che collega Milano con la Valtellina. Quello stesso percorso che, negli ultimi mesi e anni, è stato ribattezzato "la strada delle Olimpiadi". Quello che è stato immortalato, e che è accaduto nella serata di venerdì 19 dicembre nel tratto della provincia di Lecco, non è un caso singolo. È il terzo in un mese.

Le immagini, che Fanpage.it ha trovato e condiviso, sono state registrate da una dashcam. Nel video è possibile notare che, proprio mentre il veicolo si trova nella galleria del Monte Barro, sulla corsia di sorpasso sopraggiunge un altro veicolo che però viaggia in senso contrario. L'impatto è stato evitato, ma per un pelo. Ovviamente, è stata subito allertata la polizia stradale.

Sul gruppo Facebook SS 36 dello Spluga, SP 72, SS 340 Regina e SS 38 – situazione in diretta, qualcuno ha pensato bene di avvisare gli utenti. Una donna ha scritto: "Sfiorata la tragedia col pulmino che trasportava mio figlio più altri 7 ragazzi che se lo sono trovato davanti dopo al bione". Un altro: "Avvistato sulla curva in uscita dalla galleria del barro… fortunatamente non ero in corsia di sorpasso altrimenti sarebbe stato un frontale inevitabile".

Fortunatamente non si è verificato alcun incidente. L'automobile sarebbe stata poi fermata da un camionista. Il motivo per cui procedeva in contromano, resta ancora sconosciuto.