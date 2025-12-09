Auto esce di strada e finisce contro un ostacolo a San Giorgio su Legnano: conducente in fin di vita

Incidente stradale a San Giorgio su Legnano (Milano): un’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un ostacolo. Il conducente è stato trovato in fin di vita.

(immagine di repertorio)

Terribile incidente stradale a San Giorgio su Legnano, comune che si trova in provincia di Milano. Un'automobile, stando alle prime informazioni divulgate, sarebbe uscita di strada in totale autonomia e sarebbe finita contro un ostacolo. Il conducente è in fin di vita. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza.

L'incidente è avvenuto alle 10.19 in piazza Mazzini. Sembrerebbe che l'uscita di strada del mezzo sarebbe stata causata dal malore del conducente. Sono stati subito chiamati i soccorsi. L'uomo è un 73enne, che è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. I paramedici lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale con manovre di rianimazione in corso: è stato ricoverato in codice rosso a Legnano. Le sue condizioni, come già specificato, sono gravissime ed è in fin di vita. Al momento non si hanno notizie sulla sua identità. Stando alle informazioni riportate fino a questo momento, non sembrerebbero esserci altri mezzi coinvolti.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.