milano
video suggerito
video suggerito

Auto esce di strada e finisce contro un ostacolo a San Giorgio su Legnano: conducente in fin di vita

Incidente stradale a San Giorgio su Legnano (Milano): un’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un ostacolo. Il conducente è stato trovato in fin di vita.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Ilaria Quattrone
0 CONDIVISIONI
(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Terribile incidente stradale a San Giorgio su Legnano, comune che si trova in provincia di Milano. Un'automobile, stando alle prime informazioni divulgate, sarebbe uscita di strada in totale autonomia e sarebbe finita contro un ostacolo. Il conducente è in fin di vita. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza.

L'incidente è avvenuto alle 10.19 in piazza Mazzini. Sembrerebbe che l'uscita di strada del mezzo sarebbe stata causata dal malore del conducente. Sono stati subito chiamati i soccorsi. L'uomo è un 73enne, che è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. I paramedici lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale con manovre di rianimazione in corso: è stato ricoverato in codice rosso a Legnano. Le sue condizioni, come già specificato, sono gravissime ed è in fin di vita. Al momento non si hanno notizie sulla sua identità. Stando alle informazioni riportate fino a questo momento, non sembrerebbero esserci altri mezzi coinvolti.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Cosa sta succedendo al San Raffaele di Milano: sull'ospedale modello scatta l'indagine di Ats
Errori gravi nelle cure intensive all'ospedale San Raffaele di Milano
Si è dimesso il Ceo Francesco Galli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views