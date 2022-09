Auto esce di strada a forte velocità sulla A21, morta una ragazza di 17 anni Una ragazza di 17 anni è morta a seguito di un violento incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A21 tra i caselli di Manerbio e Pontevico.

Nuova tragedia sulle strade lombarde. Nella primissima mattinata di oggi, domenica 4 settembre, una ragazza di 17 anni è morta a seguito di un violento incidente stradale verificatosi lungo l'autostrada A21 tra i caselli di Manerbio e Pontevico, in provincia di Brescia. La diciassettenne è spirata sull'asfalto davanti agli occhi impotenti dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente sulla A21, muore una ragazza di 17 anni

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è arrivato pochi minuti dopo le 4. Lungo la Torino-Brescia il 118 regionale ha inviato un elisoccorso e due ambulanze. Gli equipaggi di paramedici precipitatisi sul tratto di autostrada interessato dallo schianto, hanno trovato la giovane in arresto cardiocircolatorio e il 21enne alla guida dell'auto con diversi traumi. Purtroppo per la minorenne non c'è stato nulla da fare, mentre il 21enne è stato medicato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso della Poliambulanza di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la polizia stradale

Nel tratto dell'A21 compreso tra Manerbio e Pontevico sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale a cui sono state affidate le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto. Dalle primissime informazioni filtrate, pare che il 21enne alla guida dell'auto abbia fatto tutto da solo, uscendo improvvisamente di strada. Da capire le cause che hanno portato al sinistro. La diciassettenne che ha perso la vita stamattina è la cinquantunesima vittima delle strade bresciane da inizio anno.