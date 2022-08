Auto e moto si scontrano e prendono fuoco: grave un ragazzo di 18 anni Nella serata di ieri lunedì 8 agosto a Brienno, in provincia di Como, una moto si è schiantata contro un’auto: i mezzi hanno preso fuoco. Il 18enne in sella alla moto è stato il ferito più grave.

A cura di Giorgia Venturini

Violento incidente nella serata di ieri lunedì 8 agosto a Brienno, in provincia di Como. Una moto verso le 22.45 stava viaggiando sulla statale Regina quando si è schiantata contro un'auto. Tutta la dinamica è ancora da capire. Ma stando a quanto riportato dalla Provincia di Como, la moto su cui viaggiava un 18enne stava viaggiando in direzione Argegno mentre l'auto sembra che stesse svoltando vero il Crotto dei Platani. Lo scontro è stato inevitabile.

L'incendio è stato spento dai passanti con l'estintore

Subito nell'impatto l'auto e la macchina hanno preso fuoco. Le fiamme fortunatamente sono state spente in poco tempo da alcuni passanti che hanno attivato un estintore. Nel frattempo hanno dato l'allarme: sul posto si sono immediatamente precipitati i medici e i paramedici con ambulanze e auto-mediche. Così come i vigili del fuoco di Como. Ad avere la peggio nell'incidente è stato il 18enne in sella alla moto. Non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche il conducente dell'auto: ha riportato qualche lieve trauma.

Si indaga sulla dinamica dell'incidente

Tanto lo spavento per entrambi: il rumore dell'impatto è stato sentito anche a notevole distanza dal punto dell'incidente facendo allarmare tutti i residenti. Intanto nella serata di ieri lunedì 8 agosto la strada è stata chiusa da entrambe le direzioni per permettere l'arrivo tempestivo dei soccorsi. Ora indagano le forze dell'ordine per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed individuale eventuali responsabilità. Fortunatamente però nessuna delle due persone coinvolte è rimasta gravemente ferita. Sono stati soccorsi immediatamente.