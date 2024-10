video suggerito

Auto dei carabinieri tamponata da un ubriaco: i militari stavano effettuando l’alcol test a un altro automobilista Il tamponamento è avvenuto lungo la Strada provinciale 8, in direzione Casaloldo (Mantova) Il 19enne ha tamponato l’auto dei carabinieri che era ferma sul ciglio della carreggiata. I militari erano impegnati nel fare l’alcol test a un altro automobilista. Al 19enne è stato riscontrato un tasso alcolemico maggiore rispetto agli standard consentiti, motivo per cui gli è stata ritirata la patente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella primissima mattinata di domenica 20 ottobre, a Castel Goffredo in provincia di Mantova, un auto delle forze dell'ordine è stata tamponata da un 19enne che era alla guida in evidente stato di ebbrezza. Negli stessi instanti, i militari stavano effettuando un posto di blocco sul ciglio della carreggiata. Al 19enne è stata ritirata la patente e nei suoi confronti è scattata la denuncia penale. Fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto ferito durante l'impatto tra le vetture.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è accaduto all'alba di domenica, lungo la Strada provinciale 8, che collega il comune di Castel Goffredo a Casaloldo. Le forze dell'ordine stavano effettuando l'alcol test nei confronti di un 52enne residente in zona che stava guidando la sua Opel Corsa invadendo ripetutamente la corsia opposta.

Dopo aver constatato che l'uomo era positivo all'alcol test, mentre notificavano il ritiro della patente, l'auto degli agenti che si trovava a bordo della carreggiata è stata tamponata dalla Ford Focus di un 19enne che aveva perso il controllo della sua vettura. Gli immediati approfondimenti hanno permesso di verificare che anche il giovane fosse alla guida evidentemente alterato dall'assunzione eccessiva di alcol.

L'arrivo del carro attrezzi e della seconda pattuglia dei carabinieri

I militari sono stati costretti a chiedere l'aiuto di una seconda pattuglia per poter fare i rilievi del caso. Le auto sbalzate fuori dalla carreggiata, compresa quella dei carabinieri, sono state recuperate con l'aiuto di un carro attrezzi. Al giovane è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,36 grammi per litro, motivo per il quale gli è stata ritirata la patente ed è scattata nei suoi confronti una sanzione penale.