Percorre 10 chilometri contromano in autostrada, finanziere fermato dalla polizia: era ubriaco Un militare della guardia di finanza è stato denunciato perché fermato dopo aver percorso dieci chilometri in contromano sull’autostrada in provincia di Milano: era ubriaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella notte di lunedì 18 novembre gli agenti della polizia di Busto Arsizio (Varese) sono intervenuti sull'autostrada A8 dopo che è stata segnalata, dal centro operativo autostradale di Milano, un'automobile che viaggiava contromano.

Gli investigatori della polizia stradale hanno rintracciato e fermato la Mercedes A200 alla barriera autostradale Milano Nord all'altezza del comune di Rho (Milano). Hanno così scoperto che il mezzo aveva percorso circa dieci chilometri in contromano: per fortuna non aveva causato incidenti.

I poliziotti hanno quindi sottoposto il conducente a tutti i controlli del caso. Fin da subito hanno notato che aveva sintomi riconducibili a uno stato di ebbrezza. Dopo aver controllato i documenti, hanno scoperto che l'uomo lavora come militare della Guardia di Finanza ed è in servizio in provincia di Varese.

Lo hanno sottoposto al controllo dell'etilometro. L'accertamento ha dato un risultato che ha confermato le sensazioni degli agenti: l'uomo infatti aveva un tasso alcolico che superava di oltre tre volte il limite consentito dalla legge.

Il militare è stato denunciato alle autorità competenti della provincia di Milano: è accusato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Inoltre gli è stata ritirata immediatamente la patente di guida e gli è stato sequestrato il veicolo.