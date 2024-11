video suggerito

Esce di strada con l’auto, rifiuta l’alcoltest e aggredisce i carabinieri: 20enne arrestato I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 20enne per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ragazzo era uscito di strada con la sua auto nel Comasco nella notte tra 9 e 10 novembre e, dopo essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, avrebbe provato a colpire i militari con calci e pugni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 20enne di Tavernerio (in provincia di Como) è stato arrestato nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre dai carabinieri per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ragazzo, infatti, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in cui non ha riportato ferite gravi, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest proposto dai militari e avrebbe cercato di colpirli con calci e pugni mentre li insultava. Il 20enne sarà processato nella mattinata di oggi, lunedì 11 novembre, con rito direttissimo.

Stando a quanto ricostruito, il 20enne era uscito di strada da solo lungo via Provinciale con la sua auto. Nell'incidente il ragazzo, residente a Tavernerio, non ha riportato ferite gravi, ma alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno dato l'allarme. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e all'ambulanza (non è stato necessario il ricovero in ospedale per il 20enne), sono arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Como.

Il giovane, però, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'accertamento dell'etilometro e si è scagliato contro i militari. Il 20enne li avrebbe insultati e avrebbe provato a colpirli con calci e pugni, prima di venire immobilizzato.

Leggi anche Accoltella un uomo alla mensa di solidarietà e prova a colpirlo di nuovo il giorno dopo: denunciato 23enne

Il magistrato di turno alla Procura di Como ha disposto nei suoi confronti l'arresto in flagranza per le ipotesi di reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 20enne, che è stato anche denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Como. Nella mattinata di oggi, lunedì 11 novembre, il 20enne sarà processato per direttissima.