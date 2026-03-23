Attraversa la piazza a Cremona e viene travolto da un’auto: Marco Cauti muore dopo 2 giorni di ricovero

Marco Cauti era stato travolto da un’auto lo scorso 20 marzo in piazza IV Novembre a Cremona. La sera di domenica 22 marzo il 49enne è deceduto. Il 76enne che lo ha investito è indagato per omicidio stradale.

È morto in ospedale Marco Cauti, il 49enne investito lo scorso venerdì 20 marzo in piazza IV Novembre a Cremona. Stava attraversando la strada quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è stato travolto da un'utilitaria condotta da un 76enne. Le condizioni di Cauti erano apparse subito gravissime. Una volta stabilizzato era stato trasportato all'ospedale Maggiore di Cremona, dove ieri sera, domenica 22 marzo, è deceduto. Il magistrato di turno in Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale, sequestrato l'auto coinvolta e disposto l'autopsia sul corpo del 49enne.

Stando a quanto ricostruito finora, l'incidente si è verificato intorno alle 13:30 del 20 marzo nei pressi di piazza IV Novembre. Cauti stava attraversando la strada all'altezza di via Gaspare Pedone, diretto verso Via Genala, quando una Citroen C3 lo ha travolto. La prima a soccorrere il 49enne è stata una dottoressa di passaggio, la quale ha iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Una volta stabilizzato, l'uomo era stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Maggiore di Cremona. Dopo due giorni di ricovero in Terapia intensiva, è deceduto la sera del 22 marzo.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Cremona, che hanno già ascoltato diversi testimoni. Alla guida della Citroen c'era un 76enne residente in città, il quale proveniva da via Tofane e pare fosse partito con il semaforo verde. Gli accertamenti, però, sono ancora in corso. Intanto, l'anziano è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto per poter partecipare alle varie consulenze con un proprio avvocato, come per esempio all'autopsia che è stata già disposta.