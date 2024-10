Attira una studentessa 18enne a casa e la violenta: arrestato un 36enne

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

L'ha attirata dentro casa sua e, una volta entrati, ha abusato di lei. È successo a Milano, nella notta fra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, nel quadrante nord ovest della città. La ragazza, una studentessa di 18 anni di Torino, era arrivata nel capoluogo meneghino per incontrare un amico. Si erano dati un appuntamento in via Novara, ma al suo arrivo lui non c'era. Così ha raggiunto una fermata dell'autobus e si è messa in attesa, al buio, di un mezzo che potesse portarla in centro. Quando è stata avvicinata da un uomo.

Violentata a Milano: cosa è successo

Si trovava da sola alla fermata dell'autobus quando è stata avvicinata da un ragazzo che si è mostrato disposto ad aiutarla, mancavano pochi minuti alle 23. "Abito qui vicino, hai bisogno di aiuto?", le avrebbe detto, sempre più insistentemente. All'inizio ha rifiutato il suo aiuto, poi ha cambiato idea e si è fidata di lui.

Ma una volta entrata nell'abitazione le cose sono presto cambiate. Si è insospettita, ha provato a contattare al telefono un conoscente, mandandogli la posizione in chat. Il giovane l'ha raggiunta, l'ha immobilizzata e ha abusato di lei.

La fuga e l'intervento dei soccorsi

Dopo le violenze, quando ormai erano le 2.30 circa della notte, ancora sotto shock, la ragazza è riuscita a rivestirsi e a lasciare l'appartamento. Una volta fuori, ha immediatamente chiesto aiuto. È stata trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano, dove è stata accertata la violenza. Poco dopo ha sporto denuncia e gli agenti della Polizia di Stato hanno subito raggiunto l'uomo a casa sua. Si tratta di un trentaseienne con precedenti per vari reati, arrestato poco dopo con l'accusa di violenza sessuale. Ora si trova in carcere a San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida.