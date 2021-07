in foto: Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Aveva 61 anni Zaverio Zamblera, il runner originario di Carobbio degli Angeli (Bergamo) che è morto durante il Gran Trail Courmayeur in Valle d'Aosta. Al momento l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia morto a causa di un malore. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il 61enne non c'è stato nulla da fare se non costatarne il decesso.

Zamblera apparteneva al gruppo Runners Bergamo. È stato trovato all'altezza di Dolonne a circa dieci minuti dopo l'inizio della gara di corsa. La competizione si svolge ai piedi del versante italiano del Monte Bianco. In una nota stampa degli organizzatori della manifestazione sportiva si legge: "Dopo pochi minuti dall'inizio della gara da cento chilometri del Gran Trail CourMayer, che era partita a mezzanotte, la direzione di gara ha ricevuto via radio una richiesta di intervento per un corridore". Il medico ha raggiunto il luogo, a solo ottocento metri dalla partenza, e non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Aperta un'indagine della guardia di finanza

Su quanto accaduto è stata aperta un'indagine della Guardia di Finanza. Gli uomini del soccorso alpino hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda: l'ipotesi più acclarata al momento rimane quella del malore. Gli organizzatori hanno manifestato la loro vicinanza ai parenti della vittima: "Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici". Un fulmine a ciel sereno anche per il gruppo del 61enne. Sulla pagina Facebook dei runners Bergamo si legge: "Non abbiamo parole! Ci stringiamo forte alla famiglia di Zaverio Zamblera".