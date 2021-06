Non c'è stato nulla da fare per un operaio morto questa mattina in un impianto a Pontevico, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni riportate da "Brescia Today", un uomo di 52 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava al lavoro in un stabilimento in via Enrico Mattei verso le 7 di oggi venerdì 11 giugno: è caduto a terra dopo esser stato colpito forse da un arresto cardiaco.

Tempestivo l'intervento dei colleghi che hanno allertato subito i soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici in eliambulanza ma purtroppo per il 52enne non c'è stato nulla da fare. L'operaio infatti sarebbe morto subito dopo il malore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Verolanuova per fare tutti i rilievi del caso: resta infatti ancora da chiarire bene la dinamica di quanto accaduto. Per ora però non ci sono dubbi che sia trattato di un malore e nulla avrebbe a che fare con un incidente sul luogo del lavoro.

Lo scorso 4 giugno morto un altro operaio nella Bergamasca

L'ultimo incidente sul lavoro in Lombardia risale allo scorso 4 giugno a Leffe, in provincia di Bergamo. Qui in un'azienda di materie plastiche è morto un uomo di 59 anni: l'operaio stava lavorando all'interno della ditta Plastic Leffe di via Pezzoli D'Albertoni quando gli è caduto addosso un macchinario probabilmente da provocargli un trauma da schiacciamento alla testa e al torace. L'operaio è morto sul colpo. Si è trattato della 33esima vittima sul lavoro dall'inizio dell'anno in Lombardia. L'intervento dei soccorsi è avvenuto alle 7.44. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Per il 59enne però non c'era ormai più niente da fare, se non la constatazione di decesso.