Assalto in un magazzino, chiodi sull’asfalto e strada sbarrata: bottino di almeno un milione di euro Un commando di dieci persone ha assaltato una ditta in provincia di Milano: hanno portato via quattordici bancali di cellulari per un valore di un milione di euro.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella notte tra mercoledì 1 novembre e giovedì 2 novembre, un commando composto da una decina di persone ha assaltato il magazzino di una ditta di Settala, comune che si trova nella provincia di Milano. Avrebbero sbarrato alcune vie e lasciato chiodi sull'asfalto per rallentare le forze dell'ordine. Sarebbero poi scappati con diversi oggetti e strumenti tecnologici per un valore di circa un milione di euro.

Il gruppo sarebbe arrivato sul posto con due furgoni e alcune automobili. Queste sarebbero state lasciate vicino a viale delle Industrie proprio per bloccare la circolazione. Sarebbero poi arrivati all'ingresso del magazzino e avrebbero fatto scappare la guardia giurata. Avrebbero forzato il cancello d'ingresso e sarebbero entrati nel capannone. Hanno rubato quattordici bancali di cellulari. Dopodiché sono scappati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato. Hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non solo.

Hanno chiesto di poter acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza della ditta: la speranza è quella di poter risalire al volto dei responsabili. Gli investigatori stanno, inoltre, indagando sui veicoli abbandonati sul luogo che potrebbero essere rubati.