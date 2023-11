Furto nella villa di un imprenditore, bottino da 50mila euro: i ladri hanno lasciato macchie di sangue Alcuni ladri sono entrati in una villa di un imprenditore di Brescia: hanno forzato una portafinestra e hanno portato via un bottino da circa 50mila euro. Hanno però lasciato tracce di sangue e impronte digitali. Potrebbero quindi essere presto rintracciati.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di domenica 12 novembre alcuni ladri sono entrati nella villa di un imprenditore bresciano: avrebbero portato via un bottino da cinquantamila euro. A darne notizia, è il quotidiano locale Il Giornale di Brescia. I responsabili sono ora ricercati.

I malviventi hanno forzato la portafinestra per entrare nella villa

Il furto è avvenuto in via Panoramica, sulla Maddalena, una zona benestante della città. I malviventi – non è chiaro se si trattasse o meno di una banda – hanno approfittato del buio del tardo pomeriggio per entrare in casa: avrebbero forzato una portafinestra, rompendone il vetro, e rovistato in camera da letto. I proprietari, che sono rientrati solo in tarda serata e precisamente intorno alle 22, hanno infatti trovato la casa a soqquadro.

Portato via un bottino dal valore di cinquantamila euro

Sono stati, infatti, rubati oggetti dai cassetti e dagli armadi. Hanno portato via orologi di lusso (in particolare di marca Rolex), gioielli e abbigliamento di marca, soprattutto Gucci e Prada: il tutto, come detto precedentemente, per un valore complessivo di cinquantamila euro.

Sono stati subito allertati i carabinieri della stazione locale. I militari hanno svolto i rilievi del caso. I ladri, però, non sono stati attenti: in casa infatti sono state lasciate tracce di sangue, probabilmente causate dal vetro della finestra rotta, e impronte digitali. Queste, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, potrebbero aiutare le forze dell'ordine a trovare i responsabili.