Assalto a mano armata all’hotel: proprietario si barrica, banditi messi in fuga dai carabinieri È accaduto a Monza lo scorso mercoledì. I banditi armati sono riusciti a darsi alla fuga seminando i carabinieri.

Momenti di vero e proprio terrore in un hotel posto al confine tra il comune di Monza e quello di Lissone. Era la sera dello scorso mercoledì 19 gennaio, quando un commando di banditi, armati di pistola, ha fatto irruzione nella struttura ricettiva a scopo di rapina. A fermarli solo la prontezza del proprietario che è riuscito a barricarsi all'interno senza subire conseguenze.

I militari dell'Arma dei Carabinieri sono giunti contestualmente al momento dell'assalto, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di un'auto nera di grossa cilindrata, che si aggirava nella zona alla periferia Nord di Monza. I rapinatori, non proprio discreti alla guida di un'Audi mentre perlustravano la zona con andatura "sospetta", si sono così trovati i carabinieri alle spalle mentre tentavano di fare irruzione nella reception. Rinunciando – fortunatamente – a ingaggiare un conflitto a fuoco – i banditi si sono darti a una precipitosa fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce dopo un rocambolesco inseguimento in cui sono riusciti a seminare le forze dell'ordine. Nel corso della fuga si sono disfatti anche dell'arma con cui stavano minacciando il proprietario dell'hotel.

La pistola è stata recuperata e posta sotto sequestro. Si tratta di un revolver calibro 38 regolarmente registrato ma risultato rubato a Milano la scorsa settimana. L'arma era armata con due proiettili ed è stata trasferita ai Ris di Parma mentre proseguono le indagini per risalire all'identità dei membri del commando.