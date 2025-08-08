Assaltato un centro di Poste Italiane, usato un mezzo per abbattere il cancello: portati via tablet e smartphone

Un gruppo di venti persone ha assaltato un centro postale della provincia di Pavia: hanno rubato tablet, smartphone e smartwatch. Per entrare hanno usato un mezzo come ariete.

All'alba di oggi, venerdì 8 agosto 2025, un gruppo di banditi, composto da almeno venti persone, ha preso d'assalto il centro logistico di Poste Italiane Sda che si trova a Vidigulfo, un comune di appena seimila abitanti della provincia di Pavia.

Il colpo che il commando ha messo ricorda quasi quelli di alcuni film d'azione. La banda è arrivata sul posto a bordo di automobili e furgone. Ha poi usato uno di questi mezzi come ariete e ha quindi sfondato il cancello d'ingresso. In questo modo sono entrati nel magazzino. Una volta dentro, hanno portato via materiale elettronico. Hanno rubato tablet, smartphone e smartwatch. Non è chiaro se fossero armati o meno. Hanno portato via sicuramente un lauto bottino, ma non è stato ancora quantificato il danno.

Dopo essersi impossessati del materiale elettronico, sono scappati. E per fuggire, hanno cosparso l'asfalto di chiodi e hanno ostruito il passaggio con sei furgoni lasciati di traverso. La loro azione è stata segnalata poi alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda. Fondamentali saranno le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona, che potrebbero fornire maggiori dettagli sugli autori del colpo. Nei prossimi giorni o nei prossimi mesi potrebbe quindi esserci un'importante svolta al caso.