“Aspetta a chiamare dottò”: così un uomo è riuscito a scappare dopo aver rapinato una farmacia Un uomo di 40 anni ha rapinato una farmacia di Milano, ma prima di scappare con il bottino avrebbe chiesto ai farmacisti di aspettare prima di chiamare le forze dell’ordine.

A cura di Ilaria Quattrone

"Aspetta a chiamare dottò": sono state queste le parole che un uomo di circa quarant'anni avrebbe pronunciato prima di scappare dopo aver rapinato una farmacia di Milano. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 dicembre 2022. Sul caso indagano gli agenti della Questura di via Fatebenefratelli che stanno cercando di risalire alla sua identità.

La farmacia colpita si trova in via Fratelli Lumiere in zona Pasteur. L'uomo sarebbe entrato in struttura poco dopo le 18.30: avrebbe avuto il volto coperto in parte da una mascherina chirurgica. Una volta al bancone, avrebbe puntato un coltello contro un farmacista di 51 anni e il titolare di 64 anni. Avrebbe detto a entrambi di stare calmi e poi avrebbe aperto la cassa.

Un passante avrebbe provato a fermarlo dopo la rapina

Da lì, ha preso circa trecento euro. Dopo aver svuotato la cassa, ha chiesto ai due di aspettare prima di chiamare le forze dell'ordine. L'uomo sarebbe poi scappato a piedi. Un passante ha poi raccontato agli investigatori intervenuti sul posto di aver notato un uomo che correva e di aver provato a bloccarlo verso via Ferrante Aporti, ma di non esserci riuscito. Il 40enne ha fatto perdere le sue tracce.

Sono poi intervenuti gli agenti della Questura che hanno svolto tutti i rilievi del caso e hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sono soprattutto alla ricerca di elementi che possano aiutarli a risalire all'identità dell'uomo e rintracciarlo. Saranno anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere utili a dare un volto al malvivente.