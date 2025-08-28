Arrivata da Gaza, bimba di 7 anni sparisce dall’ospedale di Brescia: la madre l’ha portata via dopo 24 ore

Una bambina di 7 anni ricoverata agli Spedali Civili di Brescia è sparita in meno di un giorno. La piccola era arrivata insieme ad altri 30 dalla Striscia di Gaza con un volo umanitario. A portarla via è stata la madre e insieme sarebbero dirette verso il Nord Europa.

Foto di repertorio

La bambina palestinese di 7 anni arrivata due settimane fa dalla Striscia di Gaza con un volo umanitario dell'Aeronautica militare italiana è sparita dagli Spedali Civili di Brescia dove era stata ricoverata. La piccola si trovava da meno di 24 ore in Pediatria, ma il mattino seguente la madre l'ha portata via senza dire nulla a medici e infermieri. L'allarme della sparizione della ragazzina è rientrato quasi subito, quando dai filmati delle telecamere interne dell'ospedale è stato accertato quanto accaduto. La Prefettura e la Questura sono state avvertite del fatto, ma la donna non avrebbe commesso alcun reato e si sarebbe già diretta verso il Nord Europa dove avrebbe parenti e amici.

La bambina era partita lo scorso 14 agosto da Eilat, nel sud di Israele, insieme agli altri 30 bambini evacuati dalla Striscia e selezionati dall'Organizzazione mondiale della sanità "sulla base delle priorità più urgenti". Arrivati in Italia sui voli dell'Aeronautica militare italiana, erano stati accolti in diverse strutture ospedaliere: al Niguarda e all'Istituto tumori di Milano, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al San Gerardo di Monza. La piccola di 7 anni era l'unica ad essere stata trasferita nella struttura bresciana.

Stando a quanto emerso, la bambina sarebbe affetta da una malformazione ossea e per questo motivo era stata ricoverata nel reparto di Pediatria agli Spedali Civili. Le sue condizioni non erano preoccupanti, ma i medici volevano trattenerla in osservazione per qualche giorno. Come riportato dal Giornale di Brescia, a meno di 24 ore dal suo arrivo la piccola è scomparsa. Medici e infermieri si sono subito allarmati e hanno avvisato le forze dell'ordine, che hanno come prima cosa controllato le immagini registrate dalle telecamere interne della struttura.

Da quei filmati è stato possibile accertare che a portare via la bambina era stata sua madre, che comunque non aveva avvertito nessuno delle sue intenzioni. Non è stata fermata perché nessuno pensava che sarebbero uscite dall'ospedale per poi non tornare più. La Prefettura e la Questura hanno ricevuto la segnalazione di quanto accaduto, ma la donna non avrebbe commesso nessun tipo di reato. Le persone che arrivano dalla Striscia di Gaza, infatti, godono di protezione internazionale e possono circolare liberamente.