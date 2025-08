È stata ritrovata la donna di 36 anni, che era scomparsa da Berlino: sta bene ed è in ospedale

È stata ritrovata la donna di 36 anni, originaria di Livigno (Sondrio), che era scomparsa da qualche giorno da Berlino. Sta bene ed è in ospedale con la madre per alcuni accertamenti.

Sono state ore di apprensione e paura quelle passate a cercare la donna di 36 anni originaria di Livigno, un comune molto noto che si trova in provincia di Sondrio, che era scomparsa da alcuni giorni da Berlino. Ieri sera è stata fortunatamente diffusa la notizia che è stata ritrovata. Nata e cresciuta in Lombardia, la 36enne vive a Berlino da diverso tempo. I familiari non avevano più sue notizie da diversi giorni e ne avevano quindi denunciato la scomparsa alle autorità competenti in Germania.

Inoltre avevano deciso di diffondere un appello sui social, che è stato ripreso da diversi giornali e ha fatto il giro del web. In tantissimi infatti si sono mobilitati per aiutare i familiari e i suoi amici. Per diverse ore si è vissuto con il fiato sospeso. I suoi contatti più stretti non sapevano più che fine avesse fatto e perché non rispondesse ai messaggi e alle telefonate. Poi, la svolta.

Come segnalato dai media locali, la 36enne è stata ritrovata nella serata di sabato 2 agosto 2025: sta bene. Ma nonostante non presentasse ferite o altri problemi, è stata portata in ospedale. Si trova in una struttura sanitaria in compagnia con la madre, che finalmente può tirare un sospiro di sollievo dopo diverse ore di preoccupazione. Gli operatori sanitari l'hanno sottoposta a diversi accertamenti per verificare che sia tutto a posto. Una storia, la sua, finita fortunatamente con un lieto fine.