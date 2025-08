Valtellinese scomparsa a Berlino, amici e familiari cercano la 36enne Nicol Silvestri

La 36enne Nicole Silvestri, originaria dell’Alta Valtellina ma residente a Berlino, risulta scomparsa da giorni. A lanciare l’allarme sono stati amici e familiari, secondo i quali la donna potrebbe trovarsi in stato confusionale. Hanno invitato chiunque la veda a segnalarla alle autorità o alla famiglia stessa.

Il volantino diffuso dai familiari online

L'Italiana Nicol Silvestri, 36enne originaria di Livigno, nell'Alta Valtellina in provincia di Sondrio, risulta scomparsa da alcuni giorni a Berlino, in Germania, dove abita da diverso tempo. A lanciare l'allarme sono stati amici e familiari, allarmati dal fatto di non avere più notizie di lei da giorni. Hanno quindi deciso di diffondere un appello sui social invitando chiunque l'avesse vista a segnalare la sua presenza a loro o alle autorità competenti.

A sinistra, il volantino diffuso dai familiari online; a destra, una foto di Silvestri (Fonte: Facebook).

Stando alla descrizione fornita in un volantino dalla famiglia, Silvestri è alta circa un metro e 65, ha diversi tatuaggi sulle braccia e il septum, un piercing al naso. Ha capelli castani e occhi marroni. Chi la cerca ha segnalato che la donna potrebbe trovarsi in stato confusionale e avere il suo gatto con sé. I connazionali residenti nella capitale tedesca hanno fatto girare l'appello della famiglia su Facebook e sui social.

Chiunque abbia visto Silvestri è invitato a segnalare il suo avvistamento alle autorità competenti (l'ambasciata italiana a Berlino) o alla famiglia stessa, i cui contatti sono stati condivisi nell'appello.