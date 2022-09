Arrestato un uomo di 29 anni per pedopornografia: aveva 350 video di bambini nello smartphone Un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo che nel suo cellulare sono stati trovati oltre trecento video di bambini tra i quattro e i quindici anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Aveva circa 350 video sul suo cellulare: immagini, a sfondo sessuale, che avevano come protagonisti bambini tra i quattro e i quindici anni. A finire in manette, così come raccontato dal giornale "Il Giorno", è un uomo di 29 anni residente a Montano Lucino, comune in provincia di Como. Il presunto responsabile era stato segnalato dalla Procura di Napoli.

Sul cellulare oltre trecento video pedopornografici

Gli inquirenti avevano aperto un'indagine per reati analoghi e si erano concentrati anche sul 29enne, di cui al momento non si conosce l'identità. Gli agenti della polizia postale di Milano, a cui è stato poi dato mandato, hanno eseguito la perquisizione e dopo hanno deciso di arrestarlo in flagranza di reato. Nel suo cellulare, sono stati trovati video e immagini di bambini che erano ripresi in atteggiamenti sessuali molto espliciti e spesso anche con adulti.

L'indagine partita dalla Procura di Napoli

Quanto trovato andava al di là delle ipotesi di reato formulate a suo carico ed è per questo motivo che si è deciso per l'arresto in flagranza. Oltre ai video trovati nel cellulare, ce ne erano altri trenta tra i messaggi. Il pubblico ministero della Procura di Como, Maria Vittoria Isella, ha chiesto quindi la convalida dell'arresto.

Il fascicolo è stato poi trasmesso alla Procura di Milano per competenza su queste materie. Al momento non è chiaro se sarà portato avanti un procedimento a sé sull'uomo o se la Procura del capoluogo meneghino e di Napoli decideranno di far convergere quanto trovato nel filone già aperto. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.