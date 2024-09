video suggerito

Arrestato un 28enne a Milano per istigazione al terrorismo: era stato denunciato per minacce su Instagram La Digos ha arrestato a Milano un 28enne accusato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Le indagini erano partite in seguito a una denuncia per minacce su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un 28enne è stato arrestato per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e indagato per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano e condotta dagli agenti della Digos (sezione Antiterrorismo Internazionale con il Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo esterno della Direzione centrale della polizia di prevenzione), sono partite lo scorso novembre in seguito a una denuncia presentata per minacce ricevute su un profilo Instagram.

Il giovane, cittadino marocchino, si trova in questo momento in carcere su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano. Il 28enne ha alle spalle precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Come riportato dal Corriere della Sera, la Procura di Milano aveva contestato al 28enne anche l'accusa di "partecipazione a una associazione con finalità di terrorismo internazionale", ma per la gip Lorenza Pasquinelli questa non si sarebbe verificata in quanto non ci sarebbe alcuna traccia di preparazione di eventuali attentati o relazioni con organizzazioni terroristiche strutturate.

Piuttosto, attraverso le intercettazioni telematiche e i pedinamenti, gli investigatori avevano scoperto che il 28enne stava cercando informazioni su internet su come usare le armi da fuoco e aveva iniziato ad avere contatti con un connazionale già espulso per motivi di sicurezza dall’Italia. Il giovane, inoltre, avrebbe confidato alla madre di voler andare in Palestina "a morire" dicendo anche di volersi fare "esplodere". Infine, avrebbe anche condiviso sui social contenuti che incentivano alla partecipazione alla Jihad islamica e inneggiano al martirio.