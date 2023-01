Arrestato per rapina e lesioni il trapper Blackbaby: la vittima lo ha riconosciuto in un video Blackbaby, trapper 28enne brasiliano, è stato arrestato per aver picchiato e derubato un 26enne a Milano. La vittima ha sporto denuncia dopo averlo riconosciuto nel video di una canzone.

A cura di Enrico Spaccini

Blackbaby (foto da Instagram)

Il trapper 28enne brasiliano Blackbaby è tra i cinque ragazzi arrestati per aver aggredito e rapinato lo scorso 22 gennaio un egiziano di 26 anni in via Giambellino a Milano. La vittima ha riconosciuto il cantante e altri due che erano con lui quella sera dal video di una canzone pubblicata su un canale social.

L'aggressione in via Giambellino a Milano

Erano le 3:30 della notte tra martedì e mercoledì scorso quando i cinque hanno fermato il 26enne che stava tornando a casa dal lavoro sul suo monopattino elettrico. Il gruppo si è impossessato del mezzo e quando il 26enne ha provato a reagire, lo hanno aggredito con calci e pugni rompendogli le ossa del naso e il perone. Prima di allontanarsi e di lasciarlo a terra in strada, gli hanno rubato anche 300 euro in contanti e un paio di cuffie wireless.

I primi a soccorrere il 26enne sono stati gli agenti della volante del commissariato in servizio notturno di controllo del territorio. Chiamato il 118, è stato trasportato all'ospedale San Paolo, dove è stato poi dimesso con una prognosi iniziale di 30 giorni.

Leggi anche Ragazzo minaccia la propria famiglia in casa e accoltella due carabinieri, arrestato

Tra i cinque arrestati, anche un minorenne

Qualche giorno dopo l'aggressione, la vittima ha sporto denuncia agli uffici di via Primaticcio dicendo di aver riconosciuto tre degli aggressori nel video di una canzone, tra questi proprio il trapper brasiliano che si fa chiamare Blackbaby e il suo fratello di 25 anni. Le indagini svolte dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio hanno portato alla misura cautelare dei cinque, tutti di età compresa tra i 19 e i 28 anni e un minorenne (ora in comunità). Le accuse sono di rapina e lesioni aggravate in concorso.