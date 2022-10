Arrestato Niko Pandetta, il rapper era latitante dopo la condanna per spaccio di droga Il rapper Niko Pandetta si era reso latitante dopo una condanna per spaccio di stupefacenti: è stato rintracciato a Quarto Oggiaro a Milano.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Niko Pandetta

Gli agenti della Questura di Milano sono riusciti a rintracciare il rapper Niko Pandetta, condannato alcuni giorni fa per spaccio di stupefacenti. All'imputazione ora si aggiunge anche l'evasione, in quanto il cantante si era reso irreperibile dopo la condanna.

Arrestato Niko Pandetta

Il personale della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Milano ha rintracciato nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro il cantante Niko Pandetta, dove si era nascosto dopo aver riportato una condanna per spaccio di stupefacenti. Era stato lo stesso rapper, nipote di un boss Turi Cappello, ad annunciare la condanna sui suoi social.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso degli avvocati e ha reso definitiva la condanna a quattro anni di carcere riportata in Appello. Pandetta ha pubblicato un ultimo video su TikTok nel quale si è detto pronto ad affrontare la galera, ma che non avrebbe lasciato il mondo della musica anche se costretto dietro le sbarre. Poi ha fatto perdere le sue tracce fino all'arresto dei Carabinieri.

I testi delle sue canzoni hanno sollevato polemiche

Vincenzo Pandetta, questo il suo nome all'anagrafe, è un cantante di 31 anni. Dopo aver iniziato la sua carriera con canzoni neomelodiche è sbarcato nel mondo della trap. Suo zio è Salvatore Cappello, detto Turi, boss catanese di Cosa nostra in carcere dal 1993 sottoposto al regime del 41 bis al quale ha dedicato una delle sue prime canzoni.

La sua hit più famosa è stata pubblicata all'inizio del 2022 ed è diventata un tormentone, totalizzando quasi 38 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel testo di "Pistole nella Fendi" ci sono continui riferimenti al mondo della droga e all'odio verso la Polizia.

Nelle sue canzoni pancetta esalta i valori della mafia e della criminalità, per questo ha scatenato violenti polemiche tanto che i suoi concerti sono stati vietati in molte città. L'ultima volta era stato visto in Curva Sud a San Siro durante il derby del 3 settembre scorso. Poi l'arresto.