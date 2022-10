A 71 anni spaccia droga in casa ai ragazzini: arrestato “nonno pusher” Un anziano di 71anni è stato arrestato dalla Polizia perché spacciava droga all’interno del suo appartamento. Gli agenti hanno gli hanno trovato in casa 100 grammi di hashish.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Il via vai di gente aveva insospettito gli abitanti della zona, compresi gli agenti del commissariato. Un signore di 71 anni aveva avviato un piccola attività commerciale all'interno del suo appartamento, ma i prodotti venduti erano dosi di hashish. La Polizia ha scoperto il giro d'affari e per lui sono scattate le manette.

L'anziano spacciava droga in casa

L'uomo, residente a Sesto San Giovanni, comune dell'immediato hinterland milanese, aveva avviato un giro di spaccio che aveva come base la sua abitazione. A scoprirlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza dopo aver notato strani movimenti di persone che avvenivano nei dintorni della casa.

Nella giornata di mercoledì 12 ottobre i poliziotti sono entrati all'interno dell'appartamento dove vive l'uomo, in via Carlo Marx, nel quartiere di Cascina Gatti. All'interno dell'immobile è stato rinvenuto un quantitativo di hashish di circa cento grammi. Nella perquisizione gli agenti hanno anche trovato tutto il materiale che veniva utilizzato per confezionale le dosi della sostanza stupefacente e con cui aveva trasformato l'immobile in una sorta di negozio.

È stato arrestato dagli agenti e processato per direttissima

Gli inquirenti hanno appurato che la droga ritrovata nell'appartamento del 71enne non era destinata a un uso personale, ma veniva venduta a terzi. L'uomo è stato così arrestato dagli agenti e condotto davanti al giudice del Tribunale di Monza per la convalida del fermo.

Il processo per direttissima si è celebrato nella giornata di giovedì. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, per questo l'uomo è stato trasferito nel carcere di Monza, dove ora si trova per scontare la sua pena.