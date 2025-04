video suggerito

Arrestato in Spagna il trapper Simba La Rue per cumulo pene: l'estradizione nei prossimi giorni Il trapper Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona per cumulo pene per due condanne definitive a suo carico, tra cui i 4 anni e 6 mesi nel processo sulla sparatoria nel cuore della movida milanese, e i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la "faida tra trapper".

A cura di Giulia Ghirardi

Sima La Rue nel video della canzone "Suite hotel" (da YouTube)

Questo pomeriggio, venerdì 11 aprile, il trapper Simba La Rue è stato arrestato in Spagna, a Barcellona, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico, tra cui i 4 anni e 6 mesi nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nel cuore della movida milanese, e i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta "faida tra trapper". L'estradizione in Italia dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Simba La Rue condannato definitivamente

Lo scorso 30 gennaio, la corte di Cassazione aveva, infatti, reso definitiva la condanna a 3 anni e 9 mesi per Simba La Rue, nome d'arte per Mohamed Lamine Saida, rapper 22enne con migliaia di followers sui social, accusato di rapina e lesioni. La sentenza della Suprema Corte faceva riferimento a una faida tra gruppi di rapper nell'abito della quale, nel marzo 2022, a Milano, Simba La Rue aveva aggredito un giovane che faceva parte di una gang rivale, quella del trapper padovano Baby Touché.

Simba La Rue era quindi stato condannato in primo grado, insieme ad altri ragazzi del gruppo, e la sentenza era stata confermata dalla corte di appello, secondo la quale il 22enne aveva guidato le due aggressioni fatte a Baby Touché, che era stato chiuso e picchiato all'interno di un'automobile, in una "escalation di violenza e giustizia spettacolo" con la vittima che era stata "malmenata con brutalità" e "vilipesa e sbeffeggiata" con "video" e "scritte" poi "postate sui social".

Ciò nonostante, i giudici di secondo grado avevano anche deciso di ridurre la pena prevista per il rapper, difeso dal legale Niccolò Vecchioni, nell'intenzione di "dare un segnale di fiducia, a fronte delle manifestazioni di resipiscenza, sfociate anche nel versamento di una somma di denaro, a titolo del risarcimento del danno" alla vittima della rapina.

Dopo l'arresto eseguito oggi dai carabinieri, il trapper sarà, dunque, portato in Italia per scontare il cumulo delle condanne definitive. "Non era latitante, era a Barcellona per lavoro", ha spiegato il suo legale, Niccolò Vecchioni, chiarendo di non aver ancora ricevuto il provvedimento sul cumulo pene e sull'esecuzione.